У мережу потрапило перше фото доньки принца Гаррі та Меган Маркл

Невже світ нарешті побачив крихітну Лілі Ді?

Після переїзду до США та відмови від виконання обов’язків старших членів королівської родини принц Гаррі та Меган Маркл перестали дотримуватися традицій британської монархії. Так, наприклад, після народження своєї другої дитини герцоги Сассекські так і не показали Лілібет Діану світу, як це зазвичай роблять спадкоємці престолу.

Але днями фото маленької Лілі Ді таки потрапило у мережу. Перед святами чорно-білий кадр таки злили. Ймовірно, сенсаційний кадр вирізали з Різдвяної листівки сім’ї Меган та Гаррі, яку вони, як і інші члени королівської родини, передадуть перед Різдвом.

На фото шестимісячна Лілі Ді зображена у купальник з новорічним візерунком, її волосся прибрано у хвостик, а на вушках видніються сережки. Варто відзначити, що дівчинка схожа на Меган Маркл та свого братика Арчі.

Що ж, тепер залишається лише чекати на офіційну святкову листівку від герцогів Сассекських, щоб таки побачити Лілібет Діану чітко та бути впевненими, що це таки вона.

Фото: Getty Images

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