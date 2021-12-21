Інсайдер розколовся: Ріта Ора виходить заміж?
Хто ж став обранцем знаменитості?
Британська співачка Ріта Ора збирається заміж. Принаймні, про це пише видання The Sunз посиланням на джерело з близького оточення зірки.
Подейкують, що 31-річнаРіта Ора дуже чекає на пропозицію руки та серця від 46-річний режисера Тайки Вайтіті на це Різдво. Очікування дівчини небезпідствані, адже, за словами інсайдера, режисер вже попросив благословення в батьків обраниці, коли вони бачилися в Лондоні.
«Деякі люди можуть вважати це поспіхом, але відколи вони разом, то не провели ні дня в розлуці», – розповівдруг пари.
Що ж, чекаємо на новини від закоханих Ріти Ори та Тайки Вайтіті. Хочеться красивого зіркового весілля
у новому році.
Фото: Getty Images
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