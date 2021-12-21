Ріта Ора виходить заміж?

Хто ж став обранцем знаменитості?

Британська співачка Ріта Ора збирається заміж. Принаймні, про це пише видання The Sunз посиланням на джерело з близького оточення зірки.

Подейкують, що 31-річнаРіта Ора дуже чекає на пропозицію руки та серця від 46-річний режисера Тайки Вайтіті на це Різдво. Очікування дівчини небезпідствані, адже, за словами інсайдера, режисер вже попросив благословення в батьків обраниці, коли вони бачилися в Лондоні.

«Деякі люди можуть вважати це поспіхом, але відколи вони разом, то не провели ні дня в розлуці», – розповівдруг пари.

Що ж, чекаємо на новини від закоханих Ріти Ори та Тайки Вайтіті. Хочеться красивого зіркового весілля

у новому році.

Фото: Getty Images

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