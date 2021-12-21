Батько Брітні Спірс вимагає грошей від співачки

Мовляв, тоді артистка швидше звільниться від опікунства

Здавалося б, що життя американської співачки Брітні Спірс почало налагоджуватися після перемоги у суді, але ж горе-татусь Джеймі поки не дає про себе забути. Батько артистки вимагає від відомої доньки грошей, які, за його словами, він витратить на оплату послуг адвоката у справі про припинення опіки. Він навіть подав відповідне клопотання до суду. Про це пише видання People.

«Негайна виплата гонорарів адвокатам Джеймі необхідна для забезпечення того, щоб його опікунство могло швидко і раціонально закінчитися, щоб Брітні могла взяти під контроль своє життя так, як цього бажають вона та Джеймі», – йдеться у судових документах.

Адвокат співачки Меттью Розенгарт вже відреагував на прохання Джеймі Спірса, присоромивши таку його поведінку.

«Містер Спірс отримав багато мільйонів доларів від Брітні. Опікунство було припинене, і містер Спірс був з ганьбою звільнений з посади. Його клопотання не тільки юридично необґрунтоване, а й просто огидне. Це не те, що має робити батько, який любить свою доньку», – прокоментував адвокат Брітні Спірс.

Нагадаємо, що 13 листопада 2021 року американський муж припинив опікунство батька Брітні Спірс над артисткою. Тепер контроль над фінансами зірки буде тимчасово переданий професійному аудиторові.

Фото: Getty Images

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