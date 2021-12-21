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Чистої води шантаж: Батько Брітні Спірс вимагає грошей від співачки

Батько Брітні Спірс вимагає грошей від співачки

Мовляв, тоді артистка швидше звільниться від опікунства

Здавалося б, що життя американської співачки Брітні Спірс почало налагоджуватися після перемоги у суді, але ж горе-татусь Джеймі поки не дає про себе забути. Батько артистки вимагає від відомої доньки грошей, які, за його словами, він витратить на оплату послуг адвоката у справі про припинення опіки. Він навіть подав відповідне клопотання до суду.  Про це пише видання People.

«Негайна виплата гонорарів адвокатам Джеймі необхідна для забезпечення того, щоб його опікунство могло швидко і раціонально закінчитися, щоб Брітні могла взяти під контроль своє життя так, як цього бажають вона та Джеймі», – йдеться у судових документах.

Адвокат співачки Меттью Розенгарт вже відреагував на прохання Джеймі Спірса, присоромивши таку його поведінку.

«Містер Спірс отримав багато мільйонів доларів від Брітні. Опікунство було припинене, і містер Спірс був з ганьбою звільнений з посади. Його клопотання не тільки юридично необґрунтоване, а й просто огидне. Це не те, що має робити батько, який любить свою доньку», – прокоментував адвокат Брітні Спірс.

Нагадаємо, що 13 листопада 2021 року американський муж припинив опікунство батька Брітні Спірс над артисткою. Тепер контроль над фінансами зірки буде тимчасово переданий професійному аудиторові.

Фото: Getty Images

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