Посіпаки Становлення лиходія: дивитися офіційний трейлер

КіностудіяUniversal представила трейлер анімаційної комедії «Посіпаки: Становлення лиходія».

«Посіпаки: Становлення лиходія» – дивитися трейлер онлайн:

Цього літа приготуйтеся до повернення феноменальної анімаційної франшизи! Посіпаки, жовті і невгамовні повелителі мільйонів, проведуть вас туди, де все почалося. Вибуховий гумор від Illumination і велика мрія одного хлопця стати найвеличнішим лиходієм людства.

Режисерами анімації виступили Кайл Балда та Бред Андерсон.

Прем’єра анімаційної комедії «Посіпаки: Становлення лиходія» запланована на 30 червня 2022 рік.

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