Гаррі Поттер 2022 Повернення в Хогвартс: трейлер дивитись онлайн

Стрімінговий сервіс HBO Max опублікував перший офіційний трейлер новорічного фільму «Гаррі Поттер 20 років по тому: Повернення до Хогвартсу».

У відео можна побачити, як відомі актори, які зіграли культових персонажів, знову збираються разом та діляться історією, яку пережили за роки зйомок у франшизі «Гаррі Поттер». У ролику можна побачити червоний паровоз на вокзалі, платформу 9 3/4, інтер’єри Хогвартсу та самих акторів.

«Найбільше мене лякала думка, що найважливіше у нашому житті вже позаду. Але я був такий радий побачити всіх знову, що зрозумів – я помилявся!» – зізнався у трейлері Деніел Редкліфф.

Окрім виконавця ролі Гаррі Поттера, у трейлері з’явилися Емма Вотсон, яка зіграла Герміону Грейнджер, Руперт Грінт, який зіграв Рона Візлі, усю родину Візлі та багатьох інших акторів, які втілили культових персонажів. У спеціальному епізоді також з’являться режисери фільмів – Кріс Коламбус, Альфонсо Куарон, Майк Ньюелл та Девід Йейтс.

Нагадаємо, що новорічний фільм «Гаррі Поттер 20 років по тому: Повернення до Хогвартсу» вийде вже 1 січня 2022 року на HBO Max. А усі фільми про Гаррі поттера можна подивитися з 22 по 26 грудня ввечері на Новому каналі.

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