Актори фільму Стоп-Земля — про навчання в унікальній лабораторії

У кінострічці зіграли непрофесійні актори-підлітки, і щоб навчити їх працювати з камерою та згуртувати у цілісний акторський колектив, режисерка Катерина Горностай та команда фільму два місяці займалися з ними в унікальній лабораторії

Бути талановитим актором можна і без червоного диплому випускника театрального вишу. Це підтверджує не лише досвід відомих закордонних акторів. Так, нещодавно в Україні провели унікальну акторську лабораторію, в якій непрофесійних акторів-підлітків готували до знімань у фільмі «Стоп-Земля», інформаційним партнером якого став Новий канал. Чого вони там навчилися, розповіли головні актори кінострічки.

— Оскільки ніхто не знав сценарію, всі ходили задля власного розвитку. Я почав заново вчитися бути собою, глибше знайомитися з людьми. Під час підготовки знайшов чудових друзів, чого мені не вистачало до лабораторії, — розповів Саша Іванов. — Не сказав би, що було важко, але я тоді тільки вступив на перший курс, і мій графік був дуже насичений. Озираючись на цей досвід, можу сказати, що через імпровізацію, через відображення реальних ситуацій на умовній сцені я ніби досліджував себе і свої стосунки зі світом. Чи потрібно робити перший крок? Актори фільму «Стоп-Земля» — про першу закоханість

Знайшли друзів і інші актори. А також навчилися краще розуміти себе та працювати з камерою.

— Це був неймовірний досвід, який відіграв велику роль у моєму житті та змінив внутрішньо. Я знайшла справжніх друзів. Навчилася того, що все є всередині мене, треба лише звертати на це увагу і дозволяти йому бути. Тут і народжується вся магія, — поділилася враженнями Яна Ісаєнко. — Найважче, мабуть, було працювати з голосом, адже голос — це енергія. І коли 25 людей її звільняють, мені як емпатичній людині було важко не пропускати це через себе. Імпровізація давалася легко та класно – я навчалася в дитячому театрі «Саквояж» приблизно вісім років, і це була моя улюблена частина занять. Як у театрі, так і в лабораторії.

— Мені сподобалося оточення, люди, з якими я співпрацював. Завдяки лабораторії знайшов одного з найкращих друзів. Навчився соціалізації, бо на момент старту лабораторії був не дуже соціально адаптований, — розповів Арсеній Марков. — Також навчився різноманітних вправ, зокрема артикуляційних. А ще працювати з камерою. З’явилося розуміння акторського ремесла загалом. Тепер я знаю, як ставити етюди, навчився імпровізувати та виходити з різних ситуацій. Найважче давалися емоційні етюди. Отримав завдання відіграти певний емоційний стан, не стану вдаватися в подробиці, але розридався на очах у 30-ти людей — це було доволі неприємно. А от імпровізувати було неважко, бо режисерка Катя Горностай із самого початку дала зрозуміти, що імпровізація — це добре, ми мали змогу завжди додавати власні репліки, жарти. Думаю, завдяки цьому фільм і вийшов настільки крутий.

А ось Маша Федорченко, яка вже отримала премію «Кіноколо» в номінації «Найкраща жіноча роль», мало не покинула навчання — не одразу знайшла спільну мову з однолітками. Український фільм «Стоп-Земля» отримав гран-прі на Одеському кінофестивалі

— Лабораторія стала для мене першою і поки що найкращою акторською школою. Спершу було дуже важко, бо я складно і довго вливаюсь у колектив. На другому тижні навіть заявила Каті, що йду, не буду продовжувати. Але після розмови (бо вона, на щастя, не дала мені зробити це по телефону) я таки зрозуміла, що треба пробувати. Вдало та швидко влитися в колектив і рухатися в чужому темпі зближення — не мета, — згадує акторка. — Тоді я сконцентрувалась на навчанні. І стало круто. Найбільше мені подобались етюди — бо, по-перше, свобода і здебільшого імпровізація, по-друге — абсолютно невідома доти мені форма вираження думки. Коли я дізналася, що таке етюд, хотілося робити ще і ще. Найтяжчим стало вчитися працювати не самій, бо я звикла бути одиначкою у своїй творчості. Дуже рада, що пройшла таку школу.

Для довідки:

«Стоп-Земля» — фільм режисерки Катерини Горностай про підліткову закоханість і дружбу, моменти дорослішання та прийняття себе. Головні ролі в ньому зіграли непрофесійні актори-підлітки, які два місяці навчалися в унікальній акторській лабораторії. Кінострічка вже отримала престижні нагороди — «Кришталевого ведмедя» від Юнацького журі програми Berlinale Generation 14plus на Берлінському міжнародному кінофестивалі, головний приз німецького Fünf Seen Filmfestival, а також Ґран-прі, «Золотого Дюка» і перемогу в номінації «Найкраща акторська робота» на ОМКФ-2021 і перемогу в п’яти номінаціях премії «Кіноколо», серед яких — «Найкращий повнометражний ігровий фільм».