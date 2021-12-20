Том Фелтон проспойлерив спецвипуск «Гаррі Поттера»

Селебриті пообіцяв багато сліз фанатам

Британський актор Том Фелтон, який полюбився глядачам своєю роллю Драко Малфоя у франшизі «Гаррі Поттер», розповів, чого варто очікувати від спеціального випуску легендарного проекту. Про те, як шанувальники фільмі про «хлопчика, який вижив» можуть відреагувати на спецепізод, зірка розповів на BUBBLE Comics Con 2021.

«Щодо спецвипуску, який має скоро вийти, наше возз’єднання через 20 років було трошки емоційним. Я впевнений, що на вас чекає прекрасний епізод. Бачите, мені доводиться веселитися і жартувати, інакше емоції мене просто захлеснули б. Говорячи про наше возз’єднання, мені здається Емма була останньою, хто заплакав, бо всі хлопці розплакалися першими і буквально вже плавали в цьому озері сліз, а потім до них уже приєдналася Емма», – розповів Том Фелтон.

Нагадаємо, що спецвипуск «Гаррі Поттера» до 20-річчя кінофраншизи вийде вже 1 січня 2022 року на HBO Max. А усі фільми про пригоди відомого чаклуна та його друзів, можна буде переглянути з 22 по 26 грудня ввечері на Новому каналі.

Фото: Getty Images

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