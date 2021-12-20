Jerry Heil — Олені: слухати кавер на легендарний хіт гурту ТІК

Співачка випустила під ялинку святковий реліз, в який заховала багато сюрпризів, несподіванок та колаборацій

Одним з таких неочікуваних та вибухових треків стало переосмислення, мабуть, найпопулярнішої у народі пісні 2010-х — «Олені» гурту ТІК, яку Jerry Heil виконала разом із фронтменом колективу Віктором Бронюком.

— Для мене та моєї сім’ї — це культовий трек! Він напряму асоціюється з Новим роком, зі светрами з оленями, — каже Jerry.

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Співачка розповідає, що дуже хвилювалась, чи сподобається Бронюку ідея, але Віктор здивував Jerry тим, що несподівано дуже легко зголосився на таку авантюру.

— Ми напередодні різдвяних свят завжди чекаємо на дива — і вони обов’язково трапляються, якщо в них вірити. Так вийшло і з пісенькою «Олені», яка магічним чином зазвучала по-новому і принесе вашій оселі радість та щастя в 2022-му році, — додає автор легендарної композиції.

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Також у треклісті — одразу дві дуетні композиції зі співачкою Анною Трінчер, яка потрапила в список 15 найпопулярніших інфлюенсерів України. Одна з них, #ЕКСА_В_ГІВЕВЕЙ, де міститься семпл на хіт Ірини Білик «Мне не жаль тебя», виходила трохи раніше разом із кліпом. Крім цього, у релізі слухачі зможуть почути зворушливу історію про дідуся Jerry, а також — ексклюзивні ремікси на її попередні пісні. Цей реліз створює неповторну атмосферу саме українських новорічних свят: з усією їхньою автентикою та теплим сімейним вайбом.

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