Що королева Єлизавета II дарує на Різдво своїм підлеглим?

Спойлер – нічого дорого монархиня не презентує

Наближаються новорічно-різдвяні свята, і кожен думає, що б такого подарувати рідним, друзям та колегам. Ось тільки сама королева Єлизавета II взагалі не забиває голову цією проблемою. З року в рік правителька Великої Британії один і той же подарунок своїм підлеглим, які працюють на неї.

Як пише видання Hello!, кожен працівник Єлизавети II у подарунок на Різдво отримує пудинг від Tesco. Поговорюють, що королева особисто стежить за тим, щоб подарунок було замовлено кожній людині з її персоналу – а це більше 500 осіб. А тим, хто пропрацював на королеву значну кількість часу дістається ще один презент – подарунковий ваучер.

А ось подарунки членам родини Віндзорів Єлизавета II щороку вручає особисто. Таким чином вона показує свою вдячність за службу короні. Проте, чи продовжиться традиція цього року ще невідомо. Пандемія може внести свої корективи.

Фото: Getty Images

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