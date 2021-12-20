Бейонсе зареєструвалася у TikTok

Селебриті створила акаунт, щоб радувати фанатів

Здавалося б, що зараз уже всі зірки зареєстровані у мегапопулярній соцмережі ТікТок. Але американська співачка Бейонсе лише днями обзавелася власною сторінкою. Так би мовити, встигла до кінця 2021 року, щоб не відставати від трендів.

За добу на TikTok Бейонсе підписалося понад 455 тисяч користувачів. Співачка поки не опублікувала жодного відео. Але фанати зірки сподіваються, що вона презентує щось до свят.

Як би там не було, але сильно цікаво побачити, що ж R&B-діва Бейонсе запостить першим. Можливо, вона запустить власний тренд…

Фото: Getty Images

Читай також:

Жу-жу-жу: Бейонсе шокувала новим незвичним хобі, яким зайнялася на карантині

Що робиться: Девід і Вікторія Бекхем запускають реаліті-шоу про своє життя