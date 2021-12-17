Загублене місто: дивитися офіційний трейлер

Кіностудія Paramount представила трейлер пригодницької комедії «Загублене місто».

«Фантастичні звірі 3» – дивитися трейлер онлайн:

Уникнувши спроби викрадення, відома письменниця та хлопець з обкладинки її книги опиняються посеред джунглів. Нудне книжкове турне від початку перетворюється на сповнену пригод мандрівку.

Головні ролі зіграли Сандра Буллок, Ченнінг Татум, Бред Пітт та Деніел Редкліфф. Режисерами виступили Адам Ні, Аарон Ні.

Прем’єра пригодницької комедії «Загублене місто» запланована на 24 березня 2022 року.

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