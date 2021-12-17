Віра Брежнєва – Тихо: дивитися онлайн прем'єру кліпу

Відома співачка Віра Брежнєва представила новий кліп на свій сингл «Тихо».

Дивитися прем’єру кліпу Віра Брежнєва – «Тихо» онлайн:

У відео героїня Віри Брежнєвої прилітає на космічному кораблі на незвідану планету, де залишається на самоті: наодинці зі своїми думками та магією навколо. Новий простір захоплює, та чи забуде вона ті почуття, які залишилися на планеті Земля?

Як пояснила співачка, її новий кліп на пісню «Тихо» – це алегорія космічної самотності: «Складно усвідомити, наскільки ми маленька піщинка в розмірах величезного всесвіту. Але, якщо в наших серцях є любов – ми не одні».

Режисером відео став Сергій Солодкий, а ідея – вже традиційно належить самій Вірі Брежнєвій та Костянтину Меладзе.

На художнє оформлення в павільйоні, де проходили зйомки, пішли десятки годин. Щоб відтворити справжню космічну реальність, на локацію привезли тони піску та гравія. Художниками-постановниками був відтворений шлюз космічного корабля. А ефектне зображення в фіналі забезпечила CGI-графіка за прикладом тої, яка використовується на зйомках голлівудських блокбастерів.

Під час 25-годинної зйомки відео Вірі Брежнєвій довелося пройти надскладні випробування. Ближче до кінця зміни трапився момент, який взагалі змусив хвилюватися всю режисерську команду: співачці стало погано під час паріння у повітрі на спеціальних тросах.

– Це була приблизно 20-та година знімального процесу, дубль за дублем ми добивалися ефекту левітації у відкритому просторі. Я відчула, що земля йде з-під ніг, але вже в загальноприйнятому значенні цих слів. Дякую команді, яка відразу зреагувала і дала мені якийсь час, щоб відійти, а потім повернутися в кадр і, все ж таки, зняти ідеально, як ми планували, – поділилася Віра Брежнєва.

Пісня «Тихо» увійшла в останній альбом співачки під назвою V.

Читай також:

Несподіваний косплей: Віра Брежнєва повторила свої образи із гурту «ВІА Гра»

Віра Брежнєва представила кліп на свій новий сингл «Розовый дым» (ВІДЕО)