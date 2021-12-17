Тест по «Гаррі Поттеру» вже чекає на тебе! Перевір, чи вдастся тобі відповісти на всі запитання правильно, і чи дійсно ти справжній фанат легендарної магічної франшизи. Проходь складний тест по фільмам «Гаррі Поттер» від Нового каналу та ділися ним із друзями!

1 січня HBO Max покаже спецвипуск, присвячений 20-річчю магічної кінофраншизи про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера. В ньому візьмуть участь режисер перших двох фільмів Кріс Коламбус, а також оригінальний акторський склад: Деніел Редкліфф (Гаррі), Руперт Ґрінт (Рон), Емма Вотсон (Герміона) та інші.

Запрошуємо у світ чаклунства та магії у тизері спецепізоду «Гаррі Поттера»

Напередодні гучної прем’єри, ми підготували тест по «Гаррі Поттеру» для справжніх фанатів серії, який точно покаже, наскільки добре ти розбираєшся в світі магії та чаклунства, і наскільки уважно читав книги/дивився фільми.

Нагадаємо, Новий канал вирішив зробити своїм глядачам крутий подарунок, та запланував марафон фільмів про Гаррі Поттера! Цілий тиждень перед Новим роком-2022 прихильники історії про «хлопчика, що вижив» насолоджуватимуться улюбленим кіно. Розклад трансляції фільмів про Гаррі Поттера — вже на сайті Нового. Запам’ятовуй дати!

Коли дивитися усі частини «Гаррі Поттера» на Новому каналі?