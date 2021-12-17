Що об’єднало Вову Дантеса та худрука Дорофєєвої – Ігора Кириленко?

Днями музикант Ігор Кириленко, співзасновник електронного проекту Hidden Element та гурту The Erised, художній керівник Dorofeeva представив дебютний альбом.

1111111111111111111111111111111 (part 1) – “Тридцять одиниць” був створений у тандемі з друзями-музикантами. В альбомі можна почути Алана Бадоєва, Женю Мільковського (група НЕРВЫ), Артема Пивоварова, Сашка Чемерова (Димна Суміш), Катю Павленко (Go_A) та Володимира Дантеса.

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– Головний задум альбому був загорнути поп-пісні у незвичайну етикетку, – поділився Ігор. – Вважаю, що найяскравіший приклад тут – це трек “Лёд” із Вовою Дантесом. Ми його не лише встигли запрем’єрити на подвійному сольнику Вови, а й змонтувати лайв. Це тільки початок, і я надзвичайно натхненний.

– Пісня “Лёд” дуже крута. Не схожа на мене, і це мені подобається. Це просто класний трек із іншого світу музики. Результат неймовірний, коли ставлю цей трек – всі у захваті, – прокоментував Дантес. – Ми знайомі з Ігорем років зо два, хоча відчуття, що знаю його все життя. Нас представила один одному Надя, коли готувалася до сольного концерту, а Ігор допомагав знаходити музикантів. Тоді й народилася кличка “Ігор худрук”. З Ігорем круто працювати, зараз робимо мій новий EP і хто знає, що чекає на нас у майбутньому.

Нагадаємо, до альбому 1111111111111111111111111111111 (part 1) – “Тридцять одиниць” увійшли шість унікальних треків, шість виняткових історій:

01 Секунды x Alan Badoev

02 Лёд х Vladimir Dantes

03 Друг x MILKOVSKYI

04 20х30 x Artem Pivovarov

05 SOS x Саша Чемеров

06 Море х Monokate