JAMALA – Новий рік з тобою: слухати онлайн прем'єру пісні

Українська співачка JAMALA напередодні свят презентувала трек «Новий рік з тобою».

Слухати прем’єру пісні JAMALA – «Новий рік з тобою» онлайн:

«Новий рік з тобою» — це перший святковий трек JAMALA. Це легка музика у поєднанні з іронічним текстом. Ритмічна історія про дива, на які всі ми чекаємо під ялинкою, пальмою або ж деінде. Це святковий муд з присмаком улюблених дрінків, сяйвом метафану та блиском паєток. Це найкращі канікули, які почнуться вже за два тижні та саундтрек до Нового року 2022.

– Це моя перша авторська новорічна пісня, натхненна святковим настроєм та самоіронією. Насправді в будь-якій незрозумілій ситуації сміх над собою — суперсила і надздібність! От, наприклад, коли кажеш чоловікові: «Мені нічого не потрібно, в мене все є, адже ти в мене найкращий… Але маленький подаруночок не завадив би». Або плануєш з Нового року розпочати нове життя. Ні — солодкому, щоденним чітмілам, так — спорту та ЗОЖу. Але, звісно, поки не з‘їси відро олів’є — це життя не почнеш! Знайомо? Мені хотілось додати в цей Новий рік трохи іронії. А ще нагадати, що всі наші бажання, всі цілі здійсненні! Але ми маємо їх не просто собі загадати з завтрашнього дня, з понеділка, з Нового року. А засинати і прокидатися з ними, йти до мети. Жити з відчуттям мрії. Знати, що все вже відбувається. Я бажаю всім-всім в Новому році не чекати на дива, а вже творити їх. Просто зараз, — розповіла JAMALA.

Також JAMALA анонсувала ще один подарунок до Різдва та Нового року — прем’єру відео на пісню «Новий рік з тобою», яка відбудеться вже наступного тижня.

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