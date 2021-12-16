У мережі опублікували ТОП найбільш шанованих людей світу у 2021 році

Першу позицію розділило відоме подружжя

Міжнародна британська компанія YouGov проаналізувала запити користувачів мережі та склала список найбільш шанованих людей у 2021 році.

Рейтинг розподілили за гендерною ознакою, тому можна переглянути топ найбільш успішних чоловіків та жінок світу. Цікаво, що перші позиції зайняло подружжя – 44-1 президент США Барак Обама та його дружина Мішель Обама. Серед чоловіків на другому місті опинився Білл Гейтс, який минулого року очолював рейтинг, а серед жінок – Анджеліна Джолі, якій вдалося обійти королеву Єлизавету ІІ.

ТОП-5 найбільш шанованих чоловіків світу у 2021 році:

Барак Обама Білл Гейтс Сі Цзіньпін Кріштіану Роналду Джекі Чан

ТОП-5 найбільш шанованих жінок світу у 2021 році:

Мішель Обама Анджеліна Джолі Єлизавета II Опра Вінфрі Скарлетт Йоганссон

Фото: Getty Images

Читай також:

«Я так розлючена на себе за те, що думала, що це нормально»: Біллі Айліш – про перегляд порно

Селена Гомес набила нове тату на спині (ФОТО)