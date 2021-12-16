У мережі опублікували ТОП найбільш шанованих людей світу у 2021 році
Першу позицію розділило відоме подружжя
Міжнародна британська компанія YouGov проаналізувала запити користувачів мережі та склала список найбільш шанованих людей у 2021 році.
Рейтинг розподілили за гендерною ознакою, тому можна переглянути топ найбільш успішних чоловіків та жінок світу. Цікаво, що перші позиції зайняло подружжя – 44-1 президент США Барак Обама та його дружина Мішель Обама. Серед чоловіків на другому місті опинився Білл Гейтс, який минулого року очолював рейтинг, а серед жінок – Анджеліна Джолі, якій вдалося обійти королеву Єлизавету ІІ.
ТОП-5 найбільш шанованих чоловіків світу у 2021 році:
- Барак Обама
- Білл Гейтс
- Сі Цзіньпін
- Кріштіану Роналду
- Джекі Чан
ТОП-5 найбільш шанованих жінок світу у 2021 році:
- Мішель Обама
- Анджеліна Джолі
- Єлизавета II
- Опра Вінфрі
- Скарлетт Йоганссон
Фото: Getty Images
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