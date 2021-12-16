Селена Гомес набила нове тату на спині (ФОТО)

Зірка прикрасила своє тіло ще одним малюнком

Американська співачка Селена Гомес набила собі ще одне тату, цього разу на спині. Про таку «обновку» дівчини стало відомо з Instagram її майстра.

Тату-майстер Кіт Скотт опублікував пост з чорно-білим знімком, на якому Селена Гомес стоїть спиною до камери. На оголеній спині артистки можна розгледіти нове татуювання, яке починається трохи нижче шиї. Чітко роздивитися малюнок досить важко, але фанати припустили, що Селена Гомес набила собі ловця снів.

Тепер шанувальники чекають офіційного поста від самої співачки, у якому вона розповість про нове тату та пояснить його значення. Адже, Селена Гомес, яка має не один малюнок на тілі, раніше не робила татуювань без особливого для себе значення.

Фото:Getty Images

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