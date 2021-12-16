Чи потрібно робити перший крок? Актори фільму «Стоп-Земля» — про першу закоханість

Головна героїня кінострічки Маша переживає раніше незнайомі їй почуття та розмірковує, чи варто в них зізнатися. А що в аналогічній ситуації робили актори фільму?

Метелики в животі, хвилювання, страх, безперервні думки про людину — лише маленька частина ознак закоханості. Впоратися зі своїми переживаннями, особливо коли це перші почуття, може не кожен. Про це й розповідає фільм «Стоп-Земля», інформаційним партнером якого став Новий канал. Його прем’єра відбудеться 20 січня 2022 року, а поки що пропонуємо дізнатися, як перші любовні почуття переживали головні актори кінострічки.

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Саша Іванов приніс пряник

— Закоханість переживаю щоразу, як вперше (сміється). Здається, я приніс дівчинці пряник, бо був доволі малий. Думаю, що мій персонаж — Саша Ганський — вважає закоханість більш небезпечною, ніж вона є насправді, але можу його зрозуміти, — зазначив актор.

Маша Федорченко робила перший крок

— Моя перша закоханість була страшною (в сенсі інтенсивності переживання). Але дуже швидко зрозуміла те, що перегукується з гаслом нашого фільму — поки не зроблю реального кроку назустріч, я не дізнаюся, чи це навзаєм, — зазначила виконавиця ролі Маші Черних. — А це ж перше, що турбує глибоко закохану людину — чи є відповідь. Хоч з віком розумієш, що то не єдине важливе і зовсім не головне.

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Яна Ісаєнко накручувала себе

— Моя перша справжня закоханість виявилася дуже стресовою, бо все відчувала вперше. Перший поцілунок, перші стосунки, перший секс. Мені справді було лячно, я максимально морозилася від перших кроків, адже вони для мене здавалися суперважливими. «Навіщо їх робити, якщо не впевнена на 101%», — думала я. Багато накручувала себе, — згадує акторка, яка зіграла Яну Братійчук. — Наразі розумію, що це трохи хворобливе ставлення до почуттів, стосунків і майбутнього. Думаю, що ми не сходимось у цьому з моєю героїнею.

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Для довідки:

«Стоп-Земля» — фільм режисерки Катерини Горностай про підліткову закоханість і дружбу, моменти дорослішання та прийняття себе. Головні ролі в ньому зіграли непрофесійні актори-підлітки, які два місяці навчалися в унікальній акторській лабораторії. Кінострічка вже отримала престижні нагороди — «Кришталевого ведмедя» від Юнацького журі програми Berlinale Generation 14plus на Берлінському міжнародному кінофестивалі, головний приз німецького Fünf Seen Filmfestival, а також Ґран-прі, «Золотого Дюка» і перемогу в номінації «Найкраща акторська робота» на ОМКФ-2021 і перемогу в п’яти номінаціях премії «Кіноколо», серед яких — «Найкращий повнометражний ігровий фільм».

Побачити фільм «Стоп-Земля» на великих екранах ви зможете з 20 січня 2022 року.