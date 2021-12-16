«Love is…»: AIDA випустила новий сингл у несподіваному для себе стилі

Вийшла нова пісня поп-виконавиці AIDA під назвою «Love is…» і тим самим поклала початок нового творчого шляху співачки

Ця композиція кардинально відрізняється від усього того, що AIDA робила раніше як вокально, так і музично. Раніше співачка анонсувала, що на її шанувальників чекають великі зміни у творчості співачки – новий саунд, новий стиль виконання. І тепер можна оцінити нове звучання самі.

«Love is…» – перша ластівка з майбутнього альбому-трилогії виконавиці. Новий альбом буде абсолютно експериментальний за саундом та манерою виконання, і вийде у трьох ЕР. Першу частину ви зможете вже почути у січні наступного року.

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На пісню «Love is…» також було знято чуттєве й атмосферне музичне відео, яке ефектно наголошує на драматичності історії, розказаної в цій композиції. Локацією для зйомок обрали корпус Біологічного Факультету Національного Університету імені Т. Г. Шевченко. Режисером нової відеороботи співачки виступив Ярослав Коротков, який працював над кліпами для співачки ZIVERT, музиканта Сергія Бабкіна, співака Міши Марвіна та багатьох інших.

«Для мене дуже близька ця драма, описана в пісні, ще якихось кілька років тому я прожила подібне. Завдяки новій хвилі в музиці я пройшла це і тепер це спогади, які мені не дають забути все те, що я пережила і не наступити знову на ті ж граблі.

Пісня «Love is…» – для мене це зовсім новий напрямок, і я ще багато чого вчуся. Але мені дуже подобається те, що виходить. Дуже хочеться, щоб нові пісні полюбилися як моїм старим слухачам, так і знайшли нових шанувальників моєї творчості» – розповідає AIDA.