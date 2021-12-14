Любов і блогери: дивитися офіційний трейлер

Український кінодистриб’ютор VLG.FILM представив трейлер української комедії «Любов і блогери».

«Любов і блогери» – дивитися трейлер онлайн:

Фільм покаже історію містечка Кагаплик, якому скоро настане повний «гаплик»: знову вибори, знову корумпований мер, знову одне й те саме… Виправляти «мерську репутацію» приїжджають п’ятеро зірок Instagram. На них будуть чекати пригоди «на всю голову», реальна змова і, звичайно, історія справжнього кохання!

У фільмі зіграли Ольга Сумська, Назар Задніпровський, Богдан Шелудяк, Тамара Яценко, Катерина Кістень, Інна Приходько, Іван Кухарчук, Георгій Делієв, Вадим Новіцький, Анна Трінчер, Вікторія Маремуха, Роман Свічкоренко, Ксюша Манекен, Ганна Алхім, Анатолій Зіновенко, Тетяна Зіновенко, Женя Білозеров, гурт KAZKA. Режисерами виступили Дмитро Голумбевський та Євген Таллер. Сценарій написав Олексій Приходько.

Прем’єра української комедії «Любов і блогери» запланована на 20 січня 2022 року.

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