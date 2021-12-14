Фанат Кайлі Дженнер вдерся до будинку зірки

Але шанувальник прогадав з адресою

Здавалося б, що з численною охороною до будинків відомих людей у США вдертися просто нереально. Але в черговий раз фанат бізнесвумен Кайлі Дженнер довів, що немає нічого неможливого.

Днями 23-річний хлопець намагався проникнути у будинок Кайлі Дженнер. Фанату вдалося перестрибнути через паркан та постукати у будинок. Залишалося лише дочекатися, коли дівчина відчинить двері. Але виявилося, що чоловік переплутав адреси, і то був будинок не його улюблениці.

Поліції вдалося заарештувати зловмисника. Лише дарма тягнув з собою квіти через паркан…

Фото: Getty Images

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