Хотів освідчитися: Фанат Кайлі Дженнер вдерся до будинку зірки
Але шанувальник прогадав з адресою
Здавалося б, що з численною охороною до будинків відомих людей у США вдертися просто нереально. Але в черговий раз фанат бізнесвумен Кайлі Дженнер довів, що немає нічого неможливого.
Днями 23-річний хлопець намагався проникнути у будинок Кайлі Дженнер. Фанату вдалося перестрибнути через паркан та постукати у будинок. Залишалося лише дочекатися, коли дівчина відчинить двері. Але виявилося, що чоловік переплутав адреси, і то був будинок не його улюблениці.
Поліції вдалося заарештувати зловмисника. Лише дарма тягнув з собою квіти через паркан…
Фото: Getty Images
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