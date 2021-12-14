Andre Tan випустив святкову колекцію одягу спільно з Сонею Плакидюк

Український дизайнер Андре Тан продовжує серію колаборацій із відомими людьми зі світу моди та шоу-бізнесу. Напередодні новорічних свят запрошеною зіркою, яка взяла участь у створенні капсульної колекції, стала fashion-фотограф та експерт «Супер Топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк.

– Соня – одна із найстильніших зірок шоу-бізнесу. Упевнений, багато хто дивився проект «Топ-модель по-українськи» лише заради її ефектного вбрання. У нашій колекції ми постаралися відобразити всі основні коди персонального стилю Соні: міні-сукні та топи з хвилями, банти та рюші, сексуальні розрізи, рожевий колір та естетика pin-up. У результаті вийшла дуже гламурна капсула у найкращому розумінні цього слова, – розповів Андре.

У колекцію Andre Tan X Moi Sofism увійшли суворі чорні сукні з білими комірцями, сексуальні комбінезони, романтичні сарафани, блузи у вікторіанському стилі та водолазки з розсипом сяючих кристалів. Образи доповнюють елегантні аксесуари: напівпрозорі рукавички, оксамитові обручі, крохмалені банти та шовковий камербанд.

– Коли Андре запропонував мені зробити спільну капсулу, я верещала від захоплення! Сама обожнюю одягатися з приводу і без і мені хотілося, щоб кожна дівчина в нашій країні відчула себе зіркою! Сексуальність, самоіронія та силуети «поза часом» — кожна річ у колекції дарує відчуття свята. Це образи для візиту до опери та новорічного корпоративу, для побачення та випускного. Для будь-якого випадку, коли хочеться виглядати чарівно! – поділилася Соня.

Просто подивіться на цю красу!

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