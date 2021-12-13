Прем’єри у грудні 2021 – що дивитись у кінотеатрах

Що подивитися у кіно в грудні 2021? Це головне запитання кіноманів перед закінченням цього року! Комусь подавай романтику, комусь жахи, комусь біографічну історію, а хтось не може дочекатися повернення легенди. Саме тому спеціально для тебе Новий канал підготував добірку найгарячіших кінопрем’єр грудня 2021. Обирай своїх фаворитів та плануй похід у кіно просто зараз!

«Оселя зла»

Прем’єра: 2 грудня 2021 року

Жанр: жахи

Актори: Кая Скоделаріо, Еван Джогія, Ханна Джон-Кеймен, Ніл Мак-Дона

Колись Раккун-Сіті був успішним, там процвітав фармацевтичний гігант Umbrella Corporation. Але після закриття компанії місто вимерло, перетворившись на пустку зі злом, яке ховалося там довгі роки. Коли це зло вивільняється, люди в місті назавжди перетворюються на зомбі. Невелика група тих, кому вдалося вижити, об’єдналася, щоб розкрити правду про фармацевтичну компанію та побороти зло.

«Вестсайдська історія»

Прем’єра: 9 грудня 2021 року

Жанр: мюзикл

Актори: Енсел Елґорт, Рейчел Зеґлер, Аріана ДеБос, Девід Альварез, Майк Фейст та інші

Класична історія Ромео та Джульєтти розгортається в Нью-Йорку 1957 року. Нащадки білих емігрантів та пуерторіканці недолюблюють одне одного. Серед протистояння, яке ніколи не вщухає, зароджується кохання. Колишній учасник однієї з вуличних банд Тоні закохується в Марію, брат якої є ватажком його запеклих ворогів. Чи вдасться закоханим бути разом?

«Спенсер»

Прем’єра: 9 грудня 2021 року

Жанр: біографічний

Актори: Крістен Стюарт, Джек Фартінґ, Шон Гарріс, Саллі Гокінс, Тімоті Сполл

Сюжет стрічки присвячений одному вікенду з життя принцеси Діани, коли вона проводить різдвяні канікули з королівською родиною у маєтку Сандрингем у Норфолку. Її шлюб із принцом Чарльзом тріщить по швах, з’являються плітки, що в Діани є коханець. Принцеса вирішує розлучитися, проте на різдвяних канікулах королівська сім’я вдає мир та злагоду.

«Ейфель»

Прем’єра: 16 грудня 2021 року

Жанр: біографічний

Актори: Ромен Дюріс, Емма Маккей, П’єр Деладоншам, Арман Буланжер

Відомий архітектор та інженер Ґюстав Ейфель, який прославився участю у побудові Статуї Свободи в Нью-Йорку, наважується створити свій найбільший шедевр. Француз хотів здивувати парижан модерністською спорудою, яка б викликала захват та відображала дух свободи. І до такої ідеї його підштовхнуло кохання. Саме воно допомогло Ґюставу Ейфелю побудувати знамениту Ейфелеву вежу.

«Матриця: Воскресіння»

Прем’єра: 22 грудня 2021 року

Жанр: екшн

Актори: Кіану Рівз, Керрі-Енн Мосс, Яг’я Абдул-Матін II, Ніл Патрік Гарріс, Джессіка Генвік, Пріянка Чопра, Джонатан Ґрофф та інші

Комп’ютерна система «Матриця», яка встановила контроль над Землею, перезавантажилася. Тепер відроджені та вже немолоді Нео і Трініті мають згадати і знову знайти одне одного в новій матриці. «Після всіх цих років повернутися туди, звідки все почалося, назад до «Матриці», – сказано в трейлері.

«Кінгс Мен»

Прем’єра: 30 грудня 2021 року

Жанр: екшн

Актори: Рейф Файнз, Джемма Артертон, Ріс Іванс, Том Голландер, Даніель Брюль, Джимон Гонсу, Чарлз Денс

Станьте свідками становлення першого незалежного розвідувального агентства «Кінгс Мен». У той час, як найстрашніші тирани та найзлочинніші генії в історії планують початок війни, що знищить мільйони життів, одна людина мусить кинути виклик часу, щоб зупинити їх.

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