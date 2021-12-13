Операція Фортуна Мистецтво перемоги: дивитися офіційний трейлер

Кіностудія Miramax разом з STX представила трейлер бойовика «Операція «Фортуна»: Мистецтво перемоги».

«Операція «Фортуна»: Мистецтво перемоги» – дивитися трейлер онлайн:

Супершпигун Орсон Форчуна на прізвисько Фортуна повинен знайти і зупинити продаж нової смертельної зброї, якою торгує мільярдер Ґреґ Сіммондс. Не маючи іншого виходу, Фортуна об’єднується з кількома найкращими оперативниками світу та наймає найвідомішу кінозірку Голлівуда, Денні Франческо. Денні має допомогти їм у масштабній секретній місії з порятунку світу.

У фільмі знялися Джейсон Стейтем, Г’ю Ґрант, Джош Гарнетт, Обрі Плаза та інші. Режисером виступив Ґай Річі.

Прем’єра фільму «Операція «Фортуна»: Мистецтво перемоги» запланована на 17 березня 2022 року.

Читай також:

Пустеля звела з розуму Зака Ефрона у трейлері фільму «Золото»

Нова порція драми, хаосу, кохання та шарму у трейлері 2 сезону серіалу «Емілі в Парижі»