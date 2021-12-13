Гаррі Поттер: всі частини/фільми по порядку

Поттеромани, вітаю! Настав той час у році, коли кожен фанат «хлопчика, який вижив» просто зобов’язаний передивитися усі фільми про Гаррі Поттера. Шукайте усі атрибути магічного світу, які встигли придбати, та вмощуйтеся на дивані зручніше. Адже, Новий канал підготував для вас справжній новорічний подарунок. Ми покажемо усі частини «Гаррі Поттера» у тиждень перед Новим роком. Люмус максимум!

Коли дивитися усі частини «Гаррі Поттера» на Новому каналі?

22 грудня о 20:40 – «Гаррі Поттер і філософський камінь»

23 грудня о21:00 – «Гаррі Поттер і таємна кімната»

24 грудня о 19:10 – «Гаррі Поттер та в’язень Азкабану»

24 грудня о 21:00 – «Гаррі Поттер і Кубок вогню»

25 грудня о19:10 – «Гаррі Поттер та Орден Фенікса»

25 грудня о21:00 – «Гаррі Поттер і напівкровний принц»

26 грудня о19:00 – «Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 1»

26 грудня о21:00– «Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 2»

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