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Магічний кіномарафон: Новий канал покаже всі частини «Гаррі Поттера» (Розклад)

Гаррі Поттер: всі частини/фільми по порядку

Поттеромани, вітаю! Настав той час у році, коли кожен фанат «хлопчика, який вижив» просто зобов’язаний передивитися усі фільми про Гаррі Поттера. Шукайте усі атрибути магічного світу, які встигли придбати, та вмощуйтеся на дивані зручніше. Адже, Новий канал підготував для вас справжній новорічний подарунок. Ми покажемо усі частини «Гаррі Поттера» у тиждень перед Новим роком. Люмус максимум!

Коли дивитися усі частини «Гаррі Поттера» на Новому каналі?

22 грудня о 20:40  – «Гаррі Поттер і філософський камінь»

Гаррі Поттер: всі частини/фільми по порядку

23 грудня о21:00 – «Гаррі Поттер і таємна кімната»

Гаррі Поттер: всі частини/фільми по порядку

24 грудня о 19:10 – «Гаррі Поттер та в’язень Азкабану»

Гаррі Поттер: всі частини/фільми по порядку

24 грудня о 21:00 – «Гаррі Поттер і Кубок вогню»

Гаррі Поттер: всі частини/фільми по порядку

25 грудня о19:10 – «Гаррі Поттер та Орден Фенікса»

Гаррі Поттер: всі частини/фільми по порядку

25 грудня о21:00 – «Гаррі Поттер і напівкровний принц»

Гаррі Поттер: всі частини/фільми по порядку

26 грудня о19:00 – «Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 1»

Гаррі Поттер: всі частини/фільми по порядку

26 грудня о21:00– «Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 2»

Гаррі Поттер: всі частини/фільми по порядку

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