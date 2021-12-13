Дрю Беррімор – про боротьбу з залежністю

Зірка розповіла, як живе після відмови від алкоголю

Американська акторка Дрю Беррімор нещодавно відсвяткувала другу річницю своєї тверезості. Селебриті вдалося побороти алкогольну залежність. Про те, як акторка вирішила вести тверезий спосіб життя, вона розповіла в ефірі шоу CBS Mornings.

Зірка вперше зізналася, що вже більше двох з половиною років не пила алкоголю. Раніше вона не говорила про це, бо хотіла пройти цей шлях без надмірної уваги. Але тепер вона нарешті може поділитися цим, бо вже має хороший результат боротьби із залежністю та зі своїми демонами.

«Я зрозуміла, що це ніяк не йшло на користь мені та моєму життю», – поділилася зірка.

Фото: Getty Images

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