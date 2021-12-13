Кім Кардаш’ян офіційно подала документи на розлучення

Селебриті хоче нарешті оформити розставання офіційно

Американська зірка реаліті Кім Кардаш’ян вирішила нарешті таки покінчити зі своїм шлюбом офіційно. Як повідомляє видання TMZ, 41-річна бізнесвумен подала документи на розірвання шлюбу з Каньє Вестом.

Варто зазначити, що процес розлучення розпочався ще в лютому цього року, але у США розірвати шлюб не так легко, процес може тривати місяцями, а іноді навіть роками. Зараз же Кім звернулася до суду, аби відділити питання опіки над дітьми та майна від питання її сімейного стану. Фактично, Кардаш’ян просить оформити розлучення з Каньє Вестом та повернути їй дівоче прізвище, забравши частинку Вест з усіх документів.

Питання опіки та майна пара має врегулювати мирно – завдяки шлюбному договору. Також Кім та Каньє сходяться у тому, що прагнуть спільної опіки над чотирма дітьми: восьмирічною Норт, шестирічним Сейнтом, трирічною Чикаго та дворічним Псалмом.

Фото: Getty Images

Читай також:

Кім Кардаш’ян визнали іконою моди та вручили нагороду (ВІДЕО)

На 12 років старша: Кім Кардаш’ян точно закрутила роман з Пітом Девідсоном (ФОТО)