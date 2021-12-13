ТОК – Искры: слухати онлайн прем'єру пісні

Це вже третій трек кумирів української молоді за півроку

Teen-поп гурт із яскравих дівчаток-підлітків з моменту свого запуску буквально «оселився» у соцмережах: YouTube, Instagram та TikTok — там, де й живе сьогоднішня молодь. Це дало свої плоди! Наприклад, попередня робота гурту ТОК, кліп на пісню «Ромашки», впевнено підбирається до двох мільйонів переглядів на YouTube.

«Искры» – це четвертий сингл з майбутнього альбому гурту, який ідеально підходить для того, щоб оселитися в будь-якому новорічно-святковому плейлисті. Вся справа в особливому, «канікулярному» настрої треку, який відчують навіть ті, хто закінчив школу десятиліття тому.

– «Якщо любити до мурашок, жоден шторм не страшний». У нашій новій пісні ви знайдете найсміливіші думки про те, як важливо бути поруч із тим, хто тобі такий дорогий. Час швидкоплинний, тому потрібно встигнути сказати один одному ті важливі слова, які стануть доленосними. Новий рік – ідеальний привід для цього! Швидше занурюйтеся в атмосферу свят, проведіть ці канікули з коханими та найближчими людьми, – прокоментували учасники гурту ТОК.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ＴＯＫ (@tok.off)

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