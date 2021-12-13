Фантастичні звірі 3: дивитися офіційний трейлер

Кінокомпанія Warner Bros. представила тизер фільму «Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора».

«Фантастичні звірі 3» – дивитися трейлер онлайн:

У новій частині всесвіту Гаррі Поттера нам покажуть боротьбу професора Дамблдора з темним чарівником Геллертом Гріндевальдом, який хоче захопити владу за допомогою Ньюта Саламандера та його друзів.

У новій частині «Фантастичних звірів» до своїх ролей повернуться Едді Редмейн, Кетрін Вотерстон, Ден Фоглер, Каллум Тернер та інші. А у ролі Гріндевальда знявся замість Джонні Деппа Мадс Міккельсен. Сценарій написали Джоан Роулінг та Стів Кловз.

Прем’єра «Фантастичних звірі: Таємниці Дамблдора» запланована на 15 квітня 2022 року.

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