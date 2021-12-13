Чому Бред Пітт досі ні з ким не зустрічається?

Інсайдер розповів, що зараз заважає селебриті будувати стосунки

Голлівудський актор Бред Пітт вже давненько носить горде звання одного з найбажаніших зіркових холостяків світу. Після розриву з Анджеліною Джолі офіційно селебриті з 2016 не заводив нові стосунки. Здавалося б, що такому красунчику знайти дівчину було б геть неважко, але є одне але.

Як заявило близьке до актора джерело виданню USMagazine, 57-річний Бред Пітт готовий до стосунків і хотів би почати ходити на побачення, але цьому заважає саме його зірковий статус. А якщо точніше, то він ніколи не залишається без уваги папараці, а будувати стосунки в такій атмосфері дещо складно.

«Він хоче знайти особливу людину для довготривалих стосунків. Проблема в тому, що він не може вийти навіть на каву з друзями, щоб про це не написали в ЗМІ», – пояснив інсайдер.

Звичайно, актор може чекати поки інтерес до його любовного життя вщухне. Але, скоріше за все, цього не станеться.

Фото: Getty Images

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