«Я хочу кохати і бути коханим»: Міша Панчишин представив сміливий експериментальний трек

Стильний PTASHKIN порадував своїх фанатів новою чуттєвою піснею.

За словами Міши Панчишина, новий трек «Паранойя» описує відносини, що складаються з нескінченних конфліктів та примирень, маніпуляцій і образ. Це особистий маніфест, меседж якого в тому, що не треба «грати у почуття» та ревнувати. Не варто вигадувати проблеми і в параноїдальній формі про них переживати.

– Я думаю, всі проходять через такі нездорові стосунки, коли не вистачає життєвого досвіду, щоб вибудувати справді добрі відносини без емоційних гойдалок. У пісні я говорю про те, що люблю і хочу бути поруч із людиною, але втомився від маніпуляцій та невизначеності, – зазначив PTASHKIN.

Також артист заявив, що готовий до нормальних, здорових стосунків, які будувалися б на коханні, взаємній довірі та повазі

– Я хочу кохати і бути коханим. Я хочу бути впевненим у тому, що мене зрозуміють, підтримають, а не влаштовуватимуть мені емоційні гірки, причиною яких є недовіра! «Параноя» відображає мою життєву позицію на даний момент і, сподіваюся, вона знайде відгук у ваших серцях, – додав Михайло Панчишин.

Це вже друга пісня від PTASHKIN за останні кілька місяців. Нагадаємо, Міша Панчишин повернувся до музики після дворічної перерви, під час якої він будував свою студію звукозапису та був зосереджений на стосунках.

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