Том Холланд розкрив усю правду про костюм Людини-павука

Селебриті зізнався, з якими складнощами зіштовхнувся, граючи супергероя

Коли дивишся супергеройські фільми, то завжди захоплюєшся грою акторів, складним трюкам, яким їм довелося навчитися, тому, як легко у них виходить стрибати з даху на дах. Але, насправді, однією з найбільших складнощів під час знімань такого кіно є саме супергеройські костюми. Те, як вони сконструйовані, приносить багато незручностей для акторів. Про це розповів актор Том Холланд на шоу Грема Нортона.

Виявилося, що у костюмі Людини-павука немає блискавки, яка б дозволила актору сходити в туалет, не знімаючи костюм. «Я просив блискавку, але мені її не зробили», – поскаржився Том Холланд.

Але похід в туалет – не єдина складність у костюмі Людини-павука. Замість маски Том Холланд носив спеціальний шолом із тканинним покриттям. Його конструкція була настільки щільною, що знімати і одягати його весь час було б занадто складно. Тому актору довелося викручуватися, щоб елементарно попити води.

«Там є отвір під вирізом для очей. Через нього просовувалася трубка, і я міг пити, не знімаючи костюм», – поділився Том Холланд.

Також актор зізнався, що у костюмі Людини-павука надзвичайно жарко. І хоча в шоломі є спеціальні вентилятори, які повинні були охолоджувати його, спрацьовували вони лише одного разу. А ось акумулятори, які розміщувалися на голові актора, грілися весь час.

Фото: Getty Images

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