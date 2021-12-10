Перше видання Гаррі Поттера продали за майже пів мільйона доларів

Книга пішла з молотка у США

Перед виходом спецвипуску «Гаррі Поттера» уся увага поттероманів прикована до всього, що пов’язано з історією «хлопчика, який вижив». Мабуть, через це саме зараз на аукціоні у США і вирішили продати перше видання книги «Гаррі Поттер та філософський камінь».

За цінний лот, який виставив на аукціон американський колекціонер, вдалося виручити аж 471 тисячу доларів. Таким чином, книга стала рекордсменом, встановивши світовий рекорд для художнього твору двадцятого сторіччя.

Книга «Гаррі Поттер та філософський камінь» вийшла друком у 1997 році. І у першій варіації обкладинки було надруковано лише пів тисячі екземплярів. На момент виходу книга коштувала 10,99 фунта.

Фото: Getty Images

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