LOBODA – ЗанесLO: слухати онлайн прем'єру пісні

Популярна співачка Світлана Лобода (LOBODA) презентувала свій новорічний сингл «ЗанесLO».

Слухати прем’єру пісні LOBODA – «ЗанесLO» онлайн:

У новому релізі LOBODAпоєднала ніжну жіночу лирику, сильний бас, протистояння сили та слабкості. Під цей трек можна сидіти біля вікна з чашечкою какао та споглядати6 як падає сніг.

– Мені здається важливо, щоби музика потрапляла в момент. Була співзвучна відчуттям слухача. Вже не вперше, працюючи в студії над одним треком, мені трапляється зовсім інший і я кардинально змінюю всі свої плани. Так сталося і з новою піснею «ЗанесLO». Адже що ближче Новий рік, то сильніше нас охоплює настрій свята та чудес. Цього року властива божевільна швидкість, і я вирішила відповідати їй. Останнім часом взяла собі за правило жити внутрішніми відчуттями та імпульсами. Мені не страшно різко змінити все і піддатися почуттю, що приходить, – поділилася співачка.

Також LOBODAзазначила, що останнім часом їй все більше хочеться робити прем’єри, які передають настрій того чи іншого моменту. У цій пісні «ЗанесLO» артистка ділиться тим самим радісним очікуванням зимових свят.

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