Образи з фільму «Дім Гуччі» виставили на аукціон

Тепер можна вдягнутися, як подружжя з тієї самої кінострічки

Ти вже встигла подивитися неймовірної краси фільм «Дім Гуччі»? Образи Леді Гаги та Адама Драйвера, які зіграли головні ролі, досі не дають спокою усім любителям моди. Хороша новина у тому, що тепер ці образи можна придбати. Аукціонний будинок Christie`s виставив на продаж образи аprès-ski Леді Гаги та Адама Драйвера.

Йдеться про аутфіти з фільму «Дім Гуччі», в яких персонажі Мауріціо та Патріція з’являються на гірськолижному курорті. Леді Гага одягнена у вінтажний жакет Gucci та прикраси Pikkio Bijoux, а Адам Драйвер – у лижний костюм від бренду Peuterey Luxury Skiwear.

Ціна на лоти стартує від їхньої собівартості. Ціна костюма Адама Драйвера стартує від € 2 000, а Леді Гагі – від € 4 000. Планують, що образ актриси продадуть за € 15 000 – € 25 000, а актора – за € 10 000 – € 15 000. Аукціон триватиме до 14 грудня. Гроші від продажу передадуть асоціації ELA, яка бореться із генетичним захворюванням мозку – лейкодистрофією.

Фото: Getty Images

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