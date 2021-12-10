«Фіолет» випустили кліп на пісню, яка підкорила Тік Ток

Декілька місяців тому в популярній серед молоді соціальній мережі з’явилась пісня «Бібліотека», яку за лічені дні розтягнули на десятки тисяч тік-токів і тим самим запустили новий тренд.



Наразі тренд налічує більше 114 тисяч відео, і з кожним днем, їх кількість продовжує рости.

– Трек «Бібліотека» побачив світ у 2017 році, увійшовши до альбому бі-сайд проєкту «Kolos and Brothers». Але сама пісня завірусилася лише зараз, завдяки TikTok. Саме тому, ми вирішили дати їй нове життя, відзнявши на неї музичне відео.», — коментує Сергій Мартинюк, фронтмен гурту Фіолет та лідер проєкту «Kolos and Brothers»

Режисером кліпу став Валерій Погонський, який запалився ідеєю і погодився зробити відео в максимально короткі терміни.

Зйомки відбувались впродовж двох днів на трьох локаціях Києва, основною з яких, був архітектурний корпус Київського національного університету будівництва і архітектури. До зйомок були залучені молоді танцівниці, відомі актори та блогери, учасники гурту і популярні “тіктокери”. Одну з головних ролей зіграла блогерка та актриса Марія Якименко, також відома своєю роллю в серіалі «Київ вдень і вночі».

– Так як пісня має досить відвертий і, на перший погляд, примітивний характер, наша відеоробота має на меті донести інший зміст: хочемо показати людям, що від читання можна отримувати задоволення не менше, ніж від сексу, — розповідають музиканти.

Крім цього, гурт встив анонсувати всеукраїнський тур в підтримку нового альбому, який пойде у лютому 2022 року містами України.

Фото: Таня Горбатюк

