Єлизавета ІІ розпочала процес передачі корони принцу Чарльзу

Монархиня може відійти від справ через стан здоров’я

У Великій Британії розпочали процес передачі влади від Єлизавети II до її сина принца Чарльза. Про це пише видання Express, посилаючись на слова королівського історика доктора почесного наукового співробітника Центру вивчення сучасної монархії при Університеті Ройял Холлоуей Еда Оуенса.

План передачі влади 73-річному принцу Чарльзу почали готувати через погіршення стану здоров’я королеви. І хоча сама Єлизавета ІІ не планує покидати престол аж до самої смерті, їй все важче даються відвідування офіційних заході. Так, навіть, за останній час довелося скасувати ряд важливих заходів та зустрічей королеви.

«Смерть королеви не викличе кризи у королівській сім’ї. Символічна передача влади вже розпочалася», – висловився історик Ед Оуенс.

Погіршення стану здоров’я королеви Єлизавети ІІ дуже турбує британців. Вони занепокоєні, якою стане монархія після неї та як буде поводитися королівська родина.

Фото: Getty Images

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