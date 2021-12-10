Дівчина Гаррі Стайлза вперше прокоментувала їхній роман

Обраниця відомого артиста наважилася розповісти про їхні стосунки

Чутки про роман співака Гаррі Стайлза та акторки Олівії Вайлд ходять вже настільки довго, що зірки перестали ховатися від камер папараці та потихеньку починають говорити про свої стосунки з журналістами.

Так, у січневому номері журналу VogueОлівія Вайлд зважилася вперше прокоментувати свій роман з Гаррі Стайлзом. Прихильників пари турбує різниця у віці партнерів – Вайлд на 10 років старша за свого обранця.

«Я думаю, що коли ви справді щасливі, немає значення, що про вас думають незнайомці. Все, що для вас важливо, це те, що реально, і той, кого ви любите… Я щасливіша, ніж будь-коли. І я здоровіша, ніж будь-коли, і просто чудово це відчувати», — прокоментувала дівчина Гаррі Стайлза.

Фото: Getty Images

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