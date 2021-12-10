alyona alyona – 20 Тонн: дивитися онлайн прем'єру кліпу

Українська реперка alyona alyona представила кліп на трек «20 Тонн».

Дивитися прем’єру кліпу alyona alyona – «20 Тонн» онлайн:

Свою нову відеороботу артистка задумувала як своєрідну відповідь хейтерам, які завжди знайдуть привід докопатися до дівчини. То їм не подобається її вага, то стиль, то вони намагаються влізти в її стосунки… Але alyona alyona продовжує відстоювати своє, залишається унікальною та не підлаштовується під чиїсь стандарти.

– Реагувати на хейт можна по різному. Цим кліпом, я показую, як можна з добром, позитивом та любов’ю ставитись до усіх поганих коментарів та неприємних думок від неприємних людей. Посмішка заряджає, а тепло і любов врятують світ – я в це свято вірю! Я продовжую робити те, що в мене виходить найкраще! І ще я дуже хочу, щоб подивившись цю роботу, ви надихнулись любов’ю, енергією та впевненістю в собі. Продовжуйте робити те, що у вас виходить найкраще і нехай ніякий негатив не зламає 20 тонн вашої віри в себе, – поділилася виконавиця.

Режисеркою кліпу «20 Тонн» виступила Аня Велосипеова. У відео вона намагалася показати внутрішній світ Альони, у якому є крихітне затишне місце для душевних бесід із тими, хто її терпіти не може. Там усе несправжнє, пластикове й карикатурне. Там усе гра, і alyona alyona знає про це. Тому вона готова виконувати партію кожного разу, ніби вперше, запросити «друзів» на вечерю та частувати їх вишуканими смаколиками.

– Трек і кліп «20 Тонн» про те, що що б не траплялося в моєму особистому житті, куди б мене доля не завела, я все рівно залишаюся людиною, співачкою, реп-виконавицею, яка точно знає що вона вміє робити добре і буде продовжувати робити це, не дивлячись ні на що, – поділилася alyona alyona.

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