Жінка в будинку навпроти дівчини у вікні: дивитися офіційний тизер

Стрімінговий сервіс Netflix представив тизер серіалу «Жінка в будинку навпроти дівчини у вікні».

«Жінка в будинку навпроти дівчини у вікні» – дивитися тизер онлайн:

Трилер розповість про дівчину Анну, якій розбили серце. Переживаючи нещасне кохання, вона весь ч сидить вдома, попиває вино і таращиться у вікно, спостерігаючи за сусідом. Одного дня через вікно Анна стала свідком вбивства. Дівчина викликала поліцію, але виявилося, що нічого не відбулося, поліція їй не повірила. Так чи сталося вбивство насправді чи це лише галюцинації – реакція на ліки та алкоголь?

Головну роль виконала Крістен Белл. Авторами проекту стали Рейчел Рамрас, Х’ю Девідсон та Ларрі Дорф.

Прем’єра серіалу «Жінка в будинку навпроти дівчини у вікні» заплановаан на 28 січня 2022 року.

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