The Hardkiss – Сестра: дивитися онлайн прем'єру кліпу

Український гурт TheHardkissпредставив кліп на трек «Сестра», який був знятий у вигляді гостросюжетного трилеру.

Дивитися прем’єру кліпу The Hardkiss – «Сестра» онлайн:

– Наша «Сестра» — це історія спасіння. Кліп схожий на сцену з фільму, де глядач має право сам придумати початок і фінал, – поділилася Юлія Саніна.

Відео знято з японськими мотивами. У кліпі фронтвумен перевтілюється «Japanese Dancer», яка має врятувати свою сестру. Своїм неймовірним танцем, який поставила хореограф Лада Касинець, вона відволікає увагу строгих охоронців, щоб її сестра-заручниця встигла звільнитися від мотузок.

У головних ролях кліпу The Hardkiss — Юлія Саніна та 18-річна українська акторка Аліна Чебан.

– На дівчину ми звернули увагу цього літа — на зйомках фільму «Найкращі вихідні». Аліна має таку яскраву й харизматичну зовнішність! Ми ще не вигадали сюжет для «Сестри», але вже бачили в цій ролі дівчину, — розповіла Юля.

Головну ідею ілюстрації пісні «Сестра» Вал Бебко та Юлія Саніна виношували близько трьох місяців. Пошуки локації для зйомок проходили важко, адже відтворити «японські мотиви» в Києві виявилося важче, ніж можна було уявити спочатку. В результаті знімати кліп вирішили в холі київського готелю «Національний».

– Були варіанти зняти ліричну та повсякденну історію, але ми зрештою зупинилися на драйві та кіношному арті. Під час підготовки до кліпу ми з Юлею переглянули два-три десятки найголовніших світових екшенів. Такої кількості бойовиків ми, мабуть, за останні десять років не бачили. Надихалися… Приємного перегляду, брати та сестри! – розповів Вал.

Фото: Ілля Колотій

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