Чий акаунт в Instagram набрав мільйон підписок всього за 43 секунди?

Кожного разу коли в Instagram реєструється мегапопулярна особистість соціальна мережа ледь витримує той наплив аудиторії, який трапляється в перші хвилини. Але для деяких селебриті і хвилини може вистачити, щоб набрати одразу цілий мільйон підписників.

Днями свої особисті сторінки в Instagram створили учасники мегапопулярного гурту BTS. Соціальна мережа просто взірвалася від кількості людей, які підписувалися на південнокорейських зірок. А один з учасників BTS співак V (Кім Техен) навіть встановив новий рекорд в Instagram. Свій перший мільйон підписників зірка отримав всього за 43 секунди! Оце так!

Таким чином учасник гурту BTS співак V (Кім Техен) став людиною, яка найшвидше набрала мільйон підписників в Instagram. Через три дні після публікації кількість підписників зросла аж до 22 мільйонів!

Фото: Getty Images

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