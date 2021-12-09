Новий рекордсмен: Чий акаунт в Instagram набрав мільйон підписок всього за 43 секунди?
Кожного разу коли в Instagram реєструється мегапопулярна особистість соціальна мережа ледь витримує той наплив аудиторії, який трапляється в перші хвилини. Але для деяких селебриті і хвилини може вистачити, щоб набрати одразу цілий мільйон підписників.
Днями свої особисті сторінки в Instagram створили учасники мегапопулярного гурту BTS. Соціальна мережа просто взірвалася від кількості людей, які підписувалися на південнокорейських зірок. А один з учасників BTS співак V (Кім Техен) навіть встановив новий рекорд в Instagram. Свій перший мільйон підписників зірка отримав всього за 43 секунди! Оце так!
Таким чином учасник гурту BTS співак V (Кім Техен) став людиною, яка найшвидше набрала мільйон підписників в Instagram. Через три дні після публікації кількість підписників зросла аж до 22 мільйонів!
Фото: Getty Images
Читай також:
Фанати ридають: Гурт BTS йде зі сцени
Колаборація року! Coldplay і BTS презентували спільний сингл «My Universe»