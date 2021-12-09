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«Покохала розбійника»: Alyona Alyona нарешті показала бойфренда (ФОТО)

Alyona Alyona нарешті показала бойфренда (ФОТО)

Зірка відкрила обличчя коханого публіці

Нарешті це сталося! Після довгої інтриги українська реперка Alyona Alyona таки наважилася показати свого бойфренда Дениса в Instagram. Дівчина опублікувала фото, на якому позує разом з коханим.

«Я хочу всім вам представити Дениса. Це творчий, креативний, дуже веселий і дуже провокативний хлопець. Але водночас він дуже добрий, суперніжний і суперщирий хлопець, якого я сильно кохаю», – написала Alyona Alyona.

Також дівчина пожартувала, що покохала розбійника. А саме фото пари теж подано у жартівливому дусі, просто погортайте карусельку.

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