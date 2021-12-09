Alyona Alyona нарешті показала бойфренда (ФОТО)

Зірка відкрила обличчя коханого публіці

Нарешті це сталося! Після довгої інтриги українська реперка Alyona Alyona таки наважилася показати свого бойфренда Дениса в Instagram. Дівчина опублікувала фото, на якому позує разом з коханим.

«Я хочу всім вам представити Дениса. Це творчий, креативний, дуже веселий і дуже провокативний хлопець. Але водночас він дуже добрий, суперніжний і суперщирий хлопець, якого я сильно кохаю», – написала Alyona Alyona.

Також дівчина пожартувала, що покохала розбійника. А саме фото пари теж подано у жартівливому дусі, просто погортайте карусельку.

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