Золото: дивитися офіційний трейлер

Австралійська компанія Madman Films представила трейлер фільму «Золото».

«Золото» – дивитися трейлер онлайн:

Трилер розповість про двох чоловіків, які знайшли величезний шмат золота в австралійській пустелі. Вони намагалися дістати його власноруч, але зрозуміли, що для цього знадобиться спецтехніка. Тому один з чоловіків вирушив за екскаватором, а другий залишився стерегти золото в пустелі. Невдовзі самотність, спека та відсутність води звела його з розуму.

Головну роль зіграв актор Зак Ефрон. Постановником та сценаристом виступив Ентоні Хейс. Сценарій допомагав йому писати Поллі Сміт.

Прем’єра трилеру «Золото» запланована на 13 січня 2022 року.

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