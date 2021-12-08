Золото: дивитися офіційний трейлер

Пустеля звела з розуму Зака Ефрона у трейлері фільму «Золото»
Австралійська компанія Madman Films представила трейлер фільму «Золото».
«Золото» – дивитися трейлер онлайн:
Трилер розповість про двох чоловіків, які знайшли величезний шмат золота в австралійській пустелі. Вони намагалися дістати його власноруч, але зрозуміли, що для цього знадобиться спецтехніка. Тому один з чоловіків вирушив за екскаватором, а другий залишився стерегти золото в пустелі. Невдовзі самотність, спека та відсутність води звела його з розуму.
Головну роль зіграв актор Зак Ефрон. Постановником та сценаристом виступив Ентоні Хейс. Сценарій допомагав йому писати Поллі Сміт.
Прем’єра трилеру «Золото» запланована на 13 січня 2022 року.
Читай також:
Нова порція драми, хаосу, кохання та шарму у трейлері 2 сезону серіалу «Емілі в Парижі»
У Керрі Бредшоу з’явиться новий бойфренд: Нові деталі продовження «Секс у великому місті» (ФОТО)