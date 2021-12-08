Ребел Вілсон зізналася, що її команда була проти схуднення зірки. Чому?

Селебриті прагнула змінитися, але далеко не всі це було до вподоби

Мабуть, про радикальне схуднення австралійської акторки Ребел Вілсон чули вже всі. Дівчині вдалося позбутися більше 30 кілограмів. Здавалось би, така сила волі та цілеспрямованість не можуть не вражати. Але, як виявилося нещодавно, коли зірка заявила своїй команді, що збирається худнути на початку 2020 року, оточення її не підтримало. Про це Ребел Вілсон розповіла в інтерв’ю для BBC.

«Насправді, я отримала багато непорозуміння з боку власної команди з Голлівуду. Я сказала їм, що збираюся оголосити рік здоров’я і трансформуватися у фізичному плані, тим самим змінивши життя. Вони спитали, навіщо мені це потрібно. В їхніх очах я була кумедною товстункою, яка заробляла мільйони доларів саме завдяки своїй комплекції», – розповіла акторка.

Але думка оточення не змінила рішення Ребел Вілсон. Вона розуміла, що хоче змінити свої ставлення до їжі та своє тіло.

«Глибоко всередині я знала, що харчова поведінка, яка багато в чому залежала від мого емоційного стану, є неправильною. Мені не потрібно було відро морозива щоночі, але те, як я намагалася заглушити емоції за допомогою їжі, було не найздоровішим рішенням. За своєю природою я не артистка, але мені доводилося виступати щодня, і робила я це під тиском та внутрішнім стресом», – поділилася зірка.

Також Ребел Вілсон зізналася, що на її схуднення вплинуло і бажання завагітніти та самій виносити дитину.

Фото: Getty Images

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