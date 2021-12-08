Мадонна показала, як прикрасила ялинку та будинок з дітьми до свят (ВІДЕО)
Селебриті розпочала підготовку до Різдва
Американська співачка Мадонна замилувала своїх підписників радісним та святковим контентом у своєму Instagram. Зірка опублікувала відео, на якому показала, як її родина прикрашає ялинку та будинок до новорічно-різдвяних свят.
На відео можна побачити, що 63-річна Мадонна разом з дітьми та 27-річним бойфрендом Ахламаліком Вільямсом танцюють та веселяться у костюмах ельфів Санта Клауса. У костюм ельфа родина співачки навіть перевдягнула свого французького бульдога. У відео звучить святкова пісня Last Christmas, яка додає відео ще більш різдвяного вайбу. Лишень подивіться, яка красива ялинка у Мадонни.
«Я думаю, що ми окропили дерево занадто великою кількістю снігу. Але ми весело відсвяткували останній день Хануки, прикрасивши різдвяне дерево», – підписала відео Мадонна.
Фото: Getty Images
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