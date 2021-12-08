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Кім Кардаш’ян визнали іконою моди та вручили нагороду (ВІДЕО)

Кім Кардаш'ян визнали іконою моди та вручили нагороду (ВІДЕО)

Зірка отримала визнання, якого чекала довгі роки

Американська селебриті Кім Кардаш’ян отримала престижну нагороду «Ікона моди» на щорічному People’s Choice Awards у Лос-Анджелесі.

На церемонію нагородження знаменитість прийшла одягнена в total blackвід бренду Balenciaga – чорний комбінезон з високим горлом, чорні рукавички та чорні ботфорти на підборах. Образ довершували окуляри, які в мережі вже встигли назвати окулярами Бетмена.

Отримавши нагороду «Ікона моди» Кім Кардаш’ян вийшла на сцену, щоб подякувати усіх, хто допоміг їй отримати заповітну нагороду. У свої промові 41-річна знаменитість загадала і свого майже колишнього чоловіка репера Каньє Веста.

«І стільки дивовижних дизайнерів, як Рікардо та Олів’є, які справді вірили в мене. Ну, напевно, їм зателефонував Каньє. Так що спасибі, знаєш, Каньє навіть за те, що познайомив мене зі світом моди», – сказала селебриті.

Також кім Кардаш’ян сказала, що закохана в можу і надихається нею. Зірка порадила усім не боятися ризикувати та прагнути своєї мети.

Фото: Getty Images

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