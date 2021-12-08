Кім Кардаш’ян визнали іконою моди та вручили нагороду (ВІДЕО)

Зірка отримала визнання, якого чекала довгі роки

Американська селебриті Кім Кардаш’ян отримала престижну нагороду «Ікона моди» на щорічному People’s Choice Awards у Лос-Анджелесі.

На церемонію нагородження знаменитість прийшла одягнена в total blackвід бренду Balenciaga – чорний комбінезон з високим горлом, чорні рукавички та чорні ботфорти на підборах. Образ довершували окуляри, які в мережі вже встигли назвати окулярами Бетмена.

Отримавши нагороду «Ікона моди» Кім Кардаш’ян вийшла на сцену, щоб подякувати усіх, хто допоміг їй отримати заповітну нагороду. У свої промові 41-річна знаменитість загадала і свого майже колишнього чоловіка репера Каньє Веста.

«І стільки дивовижних дизайнерів, як Рікардо та Олів’є, які справді вірили в мене. Ну, напевно, їм зателефонував Каньє. Так що спасибі, знаєш, Каньє навіть за те, що познайомив мене зі світом моди», – сказала селебриті.

Також кім Кардаш’ян сказала, що закохана в можу і надихається нею. Зірка порадила усім не боятися ризикувати та прагнути своєї мети.

Фото: Getty Images

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