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Alyona Alyona зізналася, як бойфренд запропонував їй зустрічатися

Alyona Alyona зізналася, як бойфренд запропонував їй зустрічатися

Зірка продовжує розповідати про своє особисте життя підписникам

Українська реперка Alyona Alyona не так давно обзавелася бойфрендом, якого не показує у соцмережах, але активно ділиться подробицями свого любовного життя.

Днями артистка вирішила розповісти у сторіз у своєму Instagram, як її коханий Денис запропонував їй зустрічатися. Виявилося, що стосунки пари не плавно перейшли у зустрічання, а цьому передувала справжня пропозиція на День усіх закоханих.

Вранці 14 лютого хлопець подарував Альоні м’яку іграшку, величезний шоколадне яйце, усередині якого було їхнє спільне фото з написом «будь моєю» і купу жувальних гумок із сердечками.

«Там усередині ще була ручка у вигляді зайчика. Було так не очікувано та приємно. Виявилося, мій Денис – дуже великий романтик», – поділилася реперка.

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