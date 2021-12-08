Alyona Alyona зізналася, як бойфренд запропонував їй зустрічатися

Зірка продовжує розповідати про своє особисте життя підписникам

Українська реперка Alyona Alyona не так давно обзавелася бойфрендом, якого не показує у соцмережах, але активно ділиться подробицями свого любовного життя.

Днями артистка вирішила розповісти у сторіз у своєму Instagram, як її коханий Денис запропонував їй зустрічатися. Виявилося, що стосунки пари не плавно перейшли у зустрічання, а цьому передувала справжня пропозиція на День усіх закоханих.

Вранці 14 лютого хлопець подарував Альоні м’яку іграшку, величезний шоколадне яйце, усередині якого було їхнє спільне фото з написом «будь моєю» і купу жувальних гумок із сердечками.

«Там усередині ще була ручка у вигляді зайчика. Було так не очікувано та приємно. Виявилося, мій Денис – дуже великий романтик», – поділилася реперка.

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