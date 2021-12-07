Топ-8 будинків із фільмів, які можна орендувати: «Сам удома», «Секс і місто», «Дім Ґуччі»

А ви коли-небудь мріяли пожити в будинку/квартирі свого улюбленого героя з фільмів? Готові побитись об заклад, що так. Неймовірно, що тепер це може стати реальністю! Найчастіше декорації для відомих фільмів і серіалів будуються прямо на знімальних майданчиках. Іноді орендуються квартири, будинки та навіть замки. Проте все частіше на сайтах для оренди житла з’являються унікальні пропозиції, прийнявши які шанувальники фільмів і серіалів можуть буквально пожити життям улюблених героїв та стати частиною свого улюбленого всесвіту.

Новий канал зробив підбірку: топ-8 унікальних локацій з фільмів та серіалів, які тепер можна орендувати. Але ж ви розумієте, що і вартість може бути відповідна.

Будинок з «Сам удома», США, Чікаго

Улюблена новорічна пригода може стати реальністю! Ми вже писали про те, що тепер у нас є шанс орендувати будинок з легендарного фільму «Сам удома». Можливість бронювання відкривається вже 7 грудня. Залишитись в будинку можна тільки на одну ніч і максимум чотирьом людям. Автор оголошення на сайти пише від імені старшого брата Кевіна Маккалістера, База, що всі охочі зможуть переночувати в чиказькому будинку їхньої родини, коли їхнє сімейство знову вирушить на канікули.

Будинок розташований у місті Віннетка, штат Іллінойс, біля Чикаго, за адресою: Лінкольн авеню, 671, неподалік озера Мічиган. Його площа – 390 кв. м. Маєток у георгіанському стилі збудований на початку ХХ століття. Коли знімали фільм «Сам удома», він належав родині Абендшин, у 2012 році маєток продали сімейній парі, яка зробила з нього туристичну пам’ятку. У будинку відтворені інтер’єри з фільму, а пригощатися гості будуть знаменитою піцою Чикаго та макаронами з сиром. І це все – всього за 25 доларів за добу. От комусь пощастить!

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Будинок з «Дому Гуччі», Італія

Після виходу фільму Рідлі Скотта «Дому Ґуччі» стало можливо орендувати шикарну віллу Альдо Ґуччі, на якій збирається вся родина. Втім, раніше її можна було знімати для весіль та інших урочистостей. Вілла Бальбіано – одна з найстаріших і найпрекрасніших вілл на озері Комо, збудована ще у 17 сторіччі. Віллу оточує сад, на озеро Комо відкривається приголомшливий вигляд. Інтер’єри вілли вражають розкішшю. Вартість – відповідна – понад тисяча доларів за ніч.

Будинок з «Гаррі Поттер та Дари смерті», Англія

У фільмі «Гаррі Поттер і Дари смерті» будинок був показаний напів зруйнованим, у ньому за сюжетом народився Гаррі й саме тут Волдеморт убив батьків хлопчика. Здається, що фанатам годі й бажати! У фільмі також «засвітилося» все село, воно зображало поселення чарівників під назвою Ґодрикова долина. Тож поступово в оренду почали здавати вже декілька будинків.

Будиночок називається De Vere House, був побудований у 15 столітті в мальовничому селі Лавенгем в Саффолку. Власники намагалися його продати за 950 тисяч фунтів (1,3 мільйона доларів). Але покупців не знайшлося, тому будинок із шістьма спальнями можна тепер орендувати – 300 доларів за кімнату.

Будинок з фільму «Ромео та Джульєтта», Італія

Любите старе кіно? У вас є унікальна можливість опинитись у «Ромео та Джульєтті» 1936 року. Дім Джульєтти належав роду Даль Каппелло (прообраз сім’ї Капулетті). У 1667 році будинок продали одному з представників роду Каппелло й потім він неодноразово змінював господарів. Маєток став популярним після виходу в 1936 році фільму Джорджа К’юкора «Ромео і Джульєтта» — екранізації п’єси Шекспіра. Будівлю було перебудовано. Наприклад, з’явився «той самий» знаменитий балкон Джульєтти. Для нього використали плиту від античного саркофагу. Можливість бронювання має відкритись до 14 лютого – Дня всіх закоханих.

Будинок з фільму «День Бабака», США

І ще один класний старий фільм. Будинок під назвою Cherry Tree Inn, який розташований у Вудстоку, штат Іллінойс, був готелем у фільмі «Будинок бабака».

Саме в одній зі спалень щоранку прокидався герой Білла Мюррея і ніяк не міг покинути кордон 2 лютого. Господарі будинку збагнули, що шанувальники культового кіно захочуть на нього подивитися, тож пускають охочих на екскурсії, а також здають для заходів і подобово. Ціна за ніч – близько ста доларів.

Будинок з серіалу «Пуститися берега» («Breaking Bad»), США

Впевнені, що під час перегляду «Пуститися берега» ви так пройнялись почуття до Волтера Вайта та Джессі Пінкмена, що вам точно хотілося б відвідати локації, де все відбувалось. Саме в цьому котеджі, розташованому в Альбукерку, штаті Нью-Мексико, Волтер Вайт і Джессі організували тимчасову лабораторію з виготовлення заборонених речовин. Сталося це в третій серії п’ятого сезону серіалу.

Господарі перед тим, як здати будинок в оренду, доповнили інтер’єри тематичним декором, наприклад, костюми хімзахисту для фотосесій. Вартість оренди будинку з культового серіалу становить 269 доларів за ніч.

Будинок з серіалу «Абатство Даунтон», Англія

Замок сімейства Кроулі з відомого серіалу – це щось казкове. А, якщо ще й побачити його на власні очі – можна відчути себе справжнім англійським королем чи англійською графинею. Замок Гайклер поки що подобово не здається, зате його можна зняти для різноманітних урочистостей і пресконференцій. А ще тут проводять екскурсії. Джордж Герберт, восьмий граф Карнарвон, неодноразово говорив, що утримувати родове гніздо надмірно дорого. Як тільки він завершує ремонт даху, його слід починати наново, а більшість кімнат у величезному маєтку взагалі не використовується.

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Сьогодні замок Гайклер у світі знають як «абатство Даунтон» за назвою знаменитого серіалу, який знімали на цій локації. Але замок у різні роки ставав знімальним майданчиком для величезної кількості фільмів і серіалів. Зокрема, тут знімали серіал «Міс Марпл», а також фільм «Матч Пойнт».

Квартира з серіалу «Секс у великому місті», США

Новий канал вже писав про цю чудову новину! Квартиру Керрі Бредшоу з серіалу «Секс і місто» («Секс у великому місті») тепер можна орендувати. Щоправда це не так старенька квартира з початкових сезонів серіалу на Манхеттені, а нова в районі Челсі – в неї Керрі переїхала після розриву з містером Бігом.

У квартирі можна знайти точну копію покривала, використаного в оригінальній стрічці, знамениту підвіску Керрі з її ім’ям і навіть легендарне гардеробне взуття Бредшоу, її вбрання та ноутбук.

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Фото – Getty Images, Airbnb, кадри з фільмів

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