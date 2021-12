Названо ТОП-5 найпопулярніших треків TikTok у 2021 році

Популярний застосунок TikTok назвав ТОП-5 найпопулярніших пісень, під які користувачі створювали відео у 2021 році.

«Від бітів, записаних у домашній студії, до хітів, які вже стали класикою, але повернулися із новим зарядом. Зробіть звук гучніше і насолоджуйтесь треками, які ми слухали на повторі цього року», – повідомили у TikTok.

Як і очікувалося, у ТОП-5 треків TikTok у 2021 році потрапив кавер на пісню Beggin’ від італійського гурту Måneskin, який переміг на «Євробаченні» цього року. Він зайняв друге місце. Одразу за ним опинився сингл Adderall (Corvette Corvette) від хіп-хоп та реперка Popp Hunna, а на четвертому місці -SugarCrash! від ElyOtto. П’ятрку топів закрив трек Stay від дуету The Kid Laroi та Джастіна Бібера. А ось абсолютним лідером стала пісня Astronaut in the Ocean від австралійського репера Masked Wolf.

Astronaut in the Ocean – Masked Wolf

Beggin’ – Måneskin

Adderall (Corvette Corvette) – Popp Hunna

SugarCrash! – ElyOtto

Stay – The Kid LAROI & Justin Bieber

Фото: Getty Images

Читай також:

Понад 115 тисяч: Трек відомого коміка став вірусним у ТікТок (ВІДЕО)

Настя Каменських записала фіт Sorry 2 з Васею Демчуком на хіт з ТікТок